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الماتادور نادال إلى ثالث أدوار تورونتو

الرياضة

الماتادور نادال إلى ثالث أدوار تورونتو
Reuters USA Today Sports
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صعد النجم الإسباني رافائيل نادال إلى الدور الثالث من بطولة تورنتو الكندية، الدوري العالمي للتنس - 1000 نقطة، على حساب الفرنسي بينوا بيير.

ولم يواجه الماتادور نادال، المصنف الأول عالميا، أي صعوبة في تخطي عقبة بينوا بيير، فقد فاز عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الخميس.

وسيلعب النجم الإسباني في الدور الثالث مع  السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الذي تغلب بدوره على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش، بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(7-6) و(7-6).

المصدر: "sportbox.ru"   

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