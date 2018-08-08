مودريتش ينضم لتدريبات الريال (فيديو)

انضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش إلى تدريبات ريال مدريد الإسباني التي جرت اليوم الأربعاء، وذلك وسط تناقض في التقارير بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

ونشر الريال عبر موقعه الرسمي في تويتر، فيديو يظهر فيه مودريتش وهو يتدرب بشكل عادي مع بقية أعضاء الفريق.

وجاءت عودة مودريتش إلى التدريبات، بعد التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن ريال مدريد من أجل الانضمام لإنتر ميلان الإيطالي، علما بأن صانع الألعاب الكرواتي لم يؤكد أو ينفي حتى الآن هذه الشائعات.

يذكر أن الريال أنهى أمس، تحضيراته لانطلاق الموسم الكروي الجديد، بالفوز على روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

المصدر: تويتر + وكالات