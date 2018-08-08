شاهد.. المصري صلاح يواصل التألق في ليفربول!

يواصل النجم المصري محمد صلاح التألق في ليفربول، ولكن هذه المرة ليس داخل المستطيل الأخضر وإنما خارجه.

فبعد نهاية المواجهة الودية التي جمعت ليفربول وضيفه تورينو الإيطالي أمس (3-1) ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، توجه صلاح صوب جماهير "الريدز"، التي احتشدت في المدرجات ليقدم لها بعض الهدايا وهي عبارة عن أوشحة بشعار نادي ليفربول.

ولم يقتصر الأمر على الهدايا فقط، بل لبى النجم المصري طلبات مجموعة من المشجعين، والتقط معهم صورا تذكارية، ووقع لهم على "الأوتوغراف".

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول سيفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل، بمواجهة ووست هام يونايتد.

المصدر: .sports.ru