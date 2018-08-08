شاهد.. استقبال حاشد لـ"عموري" في السعودية

وصل النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن الشهير بـ"عموري" صباح اليوم إلى الرياض، تمهيدا لانضمامه بشكل رسمي إلى صفوف نادي الهلال السعودي قادما من العين الإماراتي.

ولم يمنع الوصول المبكر لـ"عموري" جماهير "الزعيم" من الاحتشاد بكثافة في مطار الرياض، لاستقبال نجمها الجديد.

ولحظة خروج النجم الإماراتي من المطار، تعالت الأصوات والهتافات الترحيبية به، ورددت الجماهير الهلالية الأهازيج والأغاني فرحا بتعاقد فريقها مع لاعب مميز.

وكان الهلال قد حسم صفقة التعاقد مع "عموري" على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 60 مليون ريال سعودي، ليصبح صاحب الـ26 عاما الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2016، أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادي لآخر.

المصدر: تويتر + وكالات