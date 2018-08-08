الكأس الدولية للأبطال.. ريال مدريد يتغلب على روما (فيديو)

تغلب ريال مدريد الإسباني على روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم في نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال في كرة القدم.

وتقدم الريال مبكرا بهدف حمل توقيع ماركو أسينسيو بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة، قبل أن يضاعف الويلزي غاريث بيل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (15).

وتراجع الريال في الشوط الثاني، ليمنح لروما فرصة تقليص الفارق بواسطة الهولندي كيفن ستروتمان (83).

وبهذا الفوز ينهي ريال مدريد تحضيراته لمواجهة جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الأوروبي، في الـ15 من الشهر الجاري، ويستكمل استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المصدر: RT