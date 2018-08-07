بالفيديو.. نابولي يفوز على بوروسيا دورتموند وديا

تغلب فريق نابولي الإيطالي على بوروسيا دورتموند الألماني (3-1)، في المباراة الودية لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "كيبونبارك"، في مدينة سانت جولين في سويسرا.

وسجل ثلاثية الفريق الإيطالي كل من، المهاجم البولندي أركاديوش ميليك (د. 7)، والمدافع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش (د. 29)، والمهاجم الإسباني خوسه كاليخون (د. 90). بينما سجل المهاجم الألماني ماكسيميليان فيليب هدف فريقه الوحيد، عند الدقيقة الـ 56 من زمن اللقاء.

المصدر: RT