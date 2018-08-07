بولت يتدرب مع فريق جديد لاحتراف كرة القدم

قال نادي "سنترال كوست مارينرز" الأسترالي إن البطل الأولمبي يوسين بولت سيتدرب مع الفريق في مسعى لكي يصبح لاعب كرة قدم محترف.

وسينضم العداء الجامايكي إلى الفريق الأسترالي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال بولت البالغ من العمر 31 عاما: "أشعر بالحماس إزاء القدوم إلى أستراليا، وأود توجيه الشكر إلى مالك النادي وإدارة سنترال كوست مارينرز على منحي هذه الفرصة".

وأضاف: "حلمي هو لعب كرة القدم، وأعرف أن الأمر يتطلب الكثير من العمل والتدرب حتى أصل للمستوى المطلوب لترك بصمة على الدوري الأسترالي".

ويعتبر بولت من أساطير رياضة ألعاب القوى، وفاز بثمانية ميداليات ذهبية أولمبية، وبعد اعتزاله تدرب مع بوروسيا دورتموند الألماني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وسترومسغودست النرويجي.

المصدر: رويترز