 
مباشر

عموري إلى الهلال السعودي.. في ثاني أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم

الرياضة

عموري إلى الهلال السعودي.. في ثاني أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم
Reuters KARIM JAAFAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmb6

انتقل النجم الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" إلى صفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من العين.

ونشر وكيل اللاعب الإماراتي، يوسف غيث، صورة عبر تطبيق "سناب شات" كتب عليها: "مبروكين عموري هلالي" في إشارة إلى إتمام انتقال "عموري" إلى صفوف الهلال.

وكشف يوسف غيث أن الصفقة كلفت الهلال 60 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 14 مليون يورو، ليصبح عموري أغلى لاعب في الخليج ينتقل من نادي لآخر، وبلغ نصيب العين من الصفقة 45 مليون ريال، ونصيب اللاعب منها 15 مليون عن إعارة لمدة عام فقط.

وأصبح انتقال عموري إلى الهلال ثاني أغلى صفقة إعارة في تاريخ كرة القدم، بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من يوفنتوس إلى ميلان، مقابل 18 مليون يورو.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا