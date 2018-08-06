أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يعلن اعتزاله دوليا

أعلن الحارس المصري المخضرم عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم، اعتزال اللعب دوليا الاثنين بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

وقال الحضري حارس مرمى نادي الإسماعيلي حاليا في بيان له: "لكل بداية نهاية. هذه سنة الحياة. الآن بعد تفكير طويل واستخارة الله (عز وجل) قررت اعتزال اللعب الدولي".

وتابع الحارس الملقب بالسد العالي: "اليوم بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما مرت على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي بعد أن وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب".

وأضاف عصام الحضري: "الآن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلا ونهارا كي أكون عند حُسن ظنكم بي وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة".

وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما، عندما شارك مع منتخب الفراعنة أمام نظيره السعودي في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، ونجح الحارس في التصدي لركلة جزاء، وقدم أداء جيدا بالرغم من الخسارة بهدف مقابل هدفين.

ودافع عصام الحضري عن عرين منتخب مصر في 159 مباراة دولية، وحقق معه إنجازات غير مسبوقة أهمها لقب بطولة الأمم الإفريقية 4 مرات، ومركز الوصيف في بطولة 2017، وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة الإفريقية خلال أربع نسخ.

كما شاركت مع منتخب بلاده في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007، وصل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

المصدر: "رويترز"