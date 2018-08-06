أوزيل "يغرد" باللغة العربية

هنأ الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، السعودي مساعد الدوسري، بفوزه بلقب النسخة 14 من بطولة العالم للعبة الفيفا 2018.

وكتب مسعود أوزيل "تغريدة" باللغة العربية، عبر صفحته الرسمية "تويتر"، جاء فيها: "مبروك بالفوز بكأس العالم @FIFAeWorldCup #MSDossary".

مبروك بالفوز لكأس العالم @FIFAeWorldCup#MSDossary

Congrats on winning the #FIFAeWorldcup, #MSDossary.

Would have loved to congratulate you personally and handover the trophy. 🏆😎 I hope I can learn from you some day personally! 😃 Take care and enjoy your victory. pic.twitter.com/AZQWOElzl6 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 6 августа 2018 г.

وفاز الدوسري على البلجيكي ستيفانو بينا، في النهائي بنتيجة 4-0 في المجموع العام، ليحصل على لقب البطولة، وجائزة مالية بقيمة 250 ألف دولار.

وأصبح مساعد الدوسري ثاني سعودي يحقق هذا اللقب بعد عبد العزيز الشهري، الذي فاز بلقب البطولة عام 2015.

المصدر: "twitter/MesutOzil1088"