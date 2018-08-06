تمرد كرواتي في ريال مدريد

رفض لاعب خط وسط منتخب كرواتيا لكرة القدم، ماتيو كوفاتشيتش، التدريب مع فريقه ريال مدريد، قبل معرفة مستقبله مع الفريق الملكي.

ووصل ماتيو كوفاتشيتش اليوم الاثنين إلى مقر نادي ريال مدريد في فالديباباس، وأوضح في محادثة مع إدارة النادي، أنه لن يتدرب حتى يقرر مصيره.

وكان اللاعب الكرواتي قد تحدث في وقت سابق ثلاث مرات مع إدارة النادي المدريدي ومديره الفني الجديد، جوليان لوبيتيغي، وطلب منهم الرحيل إلى ناد آخر، ليحصل على المزيد من الوقت للعب، لكن الفريق الملكي رفض بيعه.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الكرواتي الآخر، لوكا مودريتش، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، يرغب أيضا في ترك ريال مدريد، والانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: "sports.ru"