أوفا يكرم أنجي بثلاثية في الدوري الروسي (فيديو)
حقق فريق أوفا فوزا عريضا على ضيفه أنجي القادم من مدينة محج قلعة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وسجل المهاجم النيجيري، سيلفيستر إغبون، الهدف الأول لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة الثالثة بعد انطلاق صافرة البداية.
Видео быстрого гола в матче #УфаАнжи@matchpremier#МАТЧПРЕМЬЕР@UfaFc@fc_anjipic.twitter.com/xxjeFIjvCn— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 6 августа 2018 г.
ومن ثم سجل زميله التشيكي، أندرجيه فانيك، الذي دخل أرض الملعب في الدقيقة 70، هدفين متتاليين، في الدقيقتين الـ (87، 89) من زمن اللقاء.
Видео первого гола Ванека в матче #УфаАнжи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 6 августа 2018 г.
87 минута - 2:0#МАТЧПРЕМЬЕР@UfaFc@fc_anjipic.twitter.com/jWyNmOWQmc
Видео второго гола Ванека в матче #УфаАнжи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 6 августа 2018 г.
89 минута - 3:0. Вышел на замену и сделал дубль!#МАТЧПРЕМЬЕР@UfaFc@fc_anjipic.twitter.com/8gY2T3YT4t
ورفع أوفا رصيده إلى 4 نقاط، واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما يشغل أنجي المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.
📎 Стартовые составы @UfaFc и @fc_anji перед заключительным матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги. #УфаАнжи#РПЛpic.twitter.com/uNdVyYzFED— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 6 августа 2018 г.
المصدر: "twitter.com/rfpl"