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أوفا يكرم أنجي بثلاثية في الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

أوفا يكرم أنجي بثلاثية في الدوري الروسي (فيديو)
Sputnik
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حقق فريق أوفا فوزا عريضا على ضيفه أنجي القادم من مدينة محج قلعة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم النيجيري، سيلفيستر إغبون، الهدف الأول لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة الثالثة بعد انطلاق صافرة البداية.

ومن ثم سجل زميله التشيكي، أندرجيه فانيك، الذي دخل أرض الملعب في الدقيقة 70، هدفين متتاليين، في الدقيقتين الـ (87، 89) من زمن اللقاء.

ورفع أوفا رصيده إلى 4 نقاط، واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما يشغل أنجي المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: "twitter.com/rfpl" 

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