بالفيديو.. برشلونة يقدم لاعبه الجديد فيدال

قدم نادي برشلونة الإسباني لوسائل الإعلام اليوم، لاعبه الجديد الدولي التشيلي أرتورو فيدال، الذي انضم للفريق الكتالوني قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 20 مليون يورو.

ووقع صاحب الـ31 عاما عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان النادي الكتالوني في السنوات الثلاث المقبلة.

وبات التشيلي فيدال، الذي وصل إلى برشلونة أمس الأحد من أجل الكشف الطبي الذي اجتازه صباح اليوم، رابع صفقة يبرمها برشلونة استعدادا للموسم الجديد، بعد التعاقد مع آرثر ميلو، وكليمون لينغليت، ومالكوم.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يستعد لمواجهة إشبيلية في مباراة السوبر الإسباني، التي ستقام في الـ12 من الشهر الجاري، في مدينة طنجة المغربية.

المصدر: sports.ru