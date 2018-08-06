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افتتاح فعاليات مونديال "إيناس" في السويد

الرياضة

افتتاح فعاليات مونديال
Reuters sweden flag
صورة من الأرشيف
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جرت أمس في مدينة كارلستاد السويدية مراسم افتتاح فعاليات كأس العالم للإعاقة الذهنية "إيناس".

وبدأ حفل الافتتاح بتقديم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة وهي السويد، وألمانيا، وفرنسا، والأرجنتين، وروسيا، واليابان، وبولندا، والسعودية التي مثلها في طابور العرض، الثنائي ناصر حريصي ومطرف الدوسري.

ويستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم للإعاقة الذهنية "إيناس"، اليوم الاثنين بمواجهة منتخب روسيا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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