شاهد.. الفأر العملاق يقع في الفخ!

سقط الأمريكي ديميتريوس جونسون بطل العالم للفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة 11 مرة، أمام مواطنه غينري سيخودو في النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 227) في مدينة لوس أنجلوس.

وكسب ديميتريوس جونسون الملقب بـ"الفأر العملاق"، الجولة الأولى برأي أحد الحكام بواقع (48-47) نقطة، لكنه خسر في الجولتين التاليتين بواقع: (47-48) و(47-48) نقطة.

وثأر غينري سيخودو (31 عاما)، بذلك لهزيمته أمام الفأر العملاق بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما في 3 ديسمبر 2016 في لاس فيغاس.

وكان ديميتريوس جونسون قد دافع عن لقب بطل العالم 11 مرة، محطما بذلك رقم الأسطورة البرازيلي أندرسون سيلفا، بطل الوزن المتوسط.

ومني ديميتريوس جونسون (30 عاما) بذلك بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل 27 انتصارا، وتعادل واحد.

بينما حقق غينري سيخودو (31 عاما)، بذلك انتصاره الثالث عشر حتى الآن، مقابل هزيمتين.

المصدر: "sports.ru"