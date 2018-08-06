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الروسية كوزنيتسوفا بطلة لدورة واشنطن

الرياضة

الروسية كوزنيتسوفا بطلة لدورة واشنطن
Sputnik Tony O'Brien
الروسية كوزنيتسوفا بطلة لدورة واشنطن
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توجت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا اليوم، بلقب دورة واشنطن الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 225 ألف دولار، عقب فوزها في المباراة النهائية على الكرواتية دونا فيكيتش.

واحتاجت كوزنيتسوفا إلى انتفاضة قوية، لتقلب تأخرها بمجموعة إلى فوز بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع (4-6، 7-6 و6-2).

وهذا اللقب هو الـ18 في مسيرة النجمة الروسية صاحبة 33 عاما، والثاني لها في بطولة واشنطن، بعد لقب عام 2014.

المصدر: rsport.ria.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

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