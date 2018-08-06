الروسية كوزنيتسوفا بطلة لدورة واشنطن

توجت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا اليوم، بلقب دورة واشنطن الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 225 ألف دولار، عقب فوزها في المباراة النهائية على الكرواتية دونا فيكيتش.

واحتاجت كوزنيتسوفا إلى انتفاضة قوية، لتقلب تأخرها بمجموعة إلى فوز بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع (4-6، 7-6 و6-2).

وهذا اللقب هو الـ18 في مسيرة النجمة الروسية صاحبة 33 عاما، والثاني لها في بطولة واشنطن، بعد لقب عام 2014.

.@SvetlanaK27 won her 18th WTA singles title and first since 2016 at the @CitiOpen!



The Russian will re-enter the Top 100 as a result--> https://t.co/SLrV8NtBlipic.twitter.com/QWM4mTMyiT — WTA (@WTA) 6 августа 2018 г.

المصدر: rsport.ria.ru