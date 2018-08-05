بيرنلي يضم غيبسون في صفقة تاريخية

أعلن نادي بيرنلي الأحد ضم المدافع بن غيبسون (25 عاما)، إلى صفوفه من ميدلزبره مقابل 16,8 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني) بعقد مدته 4 سنوات، واعتبر رقما قياسيا في تاريخ النادي.

وجاء في البيان أن "نادي بيرنلي يسره الإعلان عن ضم المدافع بن غيبسون القادم من ميدلزبره". وأن اللاعب "قبل التوقيع على عقد مدته أربع سنوات، بعد صفقة قياسية أبرمها النادي".

Dyche: Gibson Adds Hunger To The Squadhttps://t.co/0HT3y3EF8g — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 5, 2018

وسبق لبيرنلي الذي شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز "لبريمير ليغ" للمرة الأولى في 2014 أن دفع رقما قياسيا سابقا في ضم المهاجم النيوزيلندي كريس وود إلى صفوفه قادما من ليدز يونايتد في 21 أغسطس 2017 مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

وغيبسون هو أول لاعب ينضم إلى بيرنلي في سوق الانتقالات الصيفية الذي شارف على نهايته.

وسبق للاعب المشاركة مع منتخبات الفئات العمرية الإنجليزية. وأحرز بطولة أوروبا تحت 17 سنة في 2010. ثم لعب مع منتخبات تحت سن 18 و20 و21 سنة على التوالي.

المصدر: أ ف ب