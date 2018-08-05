// 26.06.2018 по тикету 15478
ليستر سيتي يعوض رحيل محرز بـ"جزائري جديد"
AFP
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أعلن نادي موناكو وصيف بطل فرنسا الأحد أن مهاجمه الدولي الجزائري رشيد غزال، 26 عاماً، وقع عقدا لأربعة أعوام مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي.
وبعدما خاض موسما واحدا مع موناكو، إثر قدومه بعقد انتقال حر من أولمبيك ليون، سيلتحق غزال بناديه الإنجليزي الجديد الذي يشرف عليه الفرنسي كلود بويل المدرب السابق لليون حيث نشأ غزال.
August 5, 2018
ووفقا لمصادر مطلعة على الملف، فقد بلغت قيمة العقد حوالي 16 مليون يورو.
What a way to end the weekend! 🙌#WelcomeGhezzalpic.twitter.com/quHhuO4R7P— Leicester City (@LCFC) August 5, 2018
المصدر: أ ف ب
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