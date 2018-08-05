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ليستر سيتي يعوض رحيل محرز بـ"جزائري جديد"

الرياضة

ليستر سيتي يعوض رحيل محرز بـ
AFP
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أعلن نادي موناكو وصيف بطل فرنسا الأحد أن مهاجمه الدولي الجزائري رشيد غزال، 26 عاماً، وقع عقدا لأربعة أعوام مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وبعدما خاض موسما واحدا مع موناكو، إثر قدومه بعقد انتقال حر من أولمبيك ليون، سيلتحق غزال بناديه الإنجليزي الجديد الذي يشرف عليه الفرنسي كلود بويل المدرب السابق لليون حيث نشأ غزال.

ووفقا لمصادر مطلعة على الملف، فقد بلغت قيمة العقد حوالي 16 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب

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