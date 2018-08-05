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رسميا .. مالديني يعود إلى ميلان

الرياضة

رسميا .. مالديني يعود إلى ميلان
Reuters
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أعلن نادي ميلان الإيطالي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تولي باولو مالديني، منصب مدير التطوير الإستراتيجي للنادي.

وقال النادي في بيان رسمي: "عزز عصر ميلان الجديد من خلال اسم باولو مالديني، الذي أصبح مدير التطوير الإستراتيجي الجديد".

وتابع: "باولو هو أسطورة حية في تاريخ الروسونيري، موهبته، قيادته، ولاؤه وسجل نجاحه الذي لا مثيل له".

ولعب المدافع السابق، أكثر من 900 مباراة مع ميلان، بين عامي 1984 و2008، وفاز بـ7 ألقاب للدوري، إلى جانب 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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