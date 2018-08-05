// 26.06.2018 по тикету 15478
رسميا .. مالديني يعود إلى ميلان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klyn
أعلن نادي ميلان الإيطالي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تولي باولو مالديني، منصب مدير التطوير الإستراتيجي للنادي.
وقال النادي في بيان رسمي: "عزز عصر ميلان الجديد من خلال اسم باولو مالديني، الذي أصبح مدير التطوير الإستراتيجي الجديد".
وتابع: "باولو هو أسطورة حية في تاريخ الروسونيري، موهبته، قيادته، ولاؤه وسجل نجاحه الذي لا مثيل له".
Official Statement: Paolo Maldini returns to AC Milan ⬇https://t.co/9rHwdxswLC— AC Milan (@acmilan) August 5, 2018
ولعب المدافع السابق، أكثر من 900 مباراة مع ميلان، بين عامي 1984 و2008، وفاز بـ7 ألقاب للدوري، إلى جانب 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)