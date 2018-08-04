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أرسنال يفوز على لاتسيو "وديا"

الرياضة

أرسنال يفوز على لاتسيو
AFP
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أسدل أرسنال الإنجليزي، الستار على تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، بالفوز وديا على نظيره لاتسيو الإيطالي، 2-0، اليوم السبت، على ملعب فرينذر أرينا، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

أحرز ريس نيلسون في (د.18) وبيير إيميريك أوباميانغ في (د.64) هدفي أرسنال.

ويعد هذا هو الاختبار الأخير لكتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري، قبل خوض غمار الدوري الإنجليزي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام حامل اللقب، مانشستر سيتي، الأحد المقبل. 

المصدر: وكالات

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