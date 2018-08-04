أرسنال يفوز على لاتسيو "وديا"

أسدل أرسنال الإنجليزي، الستار على تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد، بالفوز وديا على نظيره لاتسيو الإيطالي، 2-0، اليوم السبت، على ملعب فرينذر أرينا، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

أحرز ريس نيلسون في (د.18) وبيير إيميريك أوباميانغ في (د.64) هدفي أرسنال.

So, we lead 1-0 in the Friends Arena...



🦋 @ReissNelson9 opened the scoring - and here's how it happened



🚨 Remember: you can watch this game LIVE on https://t.co/4KJlfKW7rtpic.twitter.com/PwqAUls4ro — Arsenal FC (@Arsenal) August 4, 2018

🇸🇪Welcome to Sweden, @Aubameyang7



We lead 2-0 at the Friends Arena - and this is how Auba doubled our advantage.



Watch it LIVE on https://t.co/4KJlfKW7rt and the Arsenal App pic.twitter.com/EvVyuFSGRg — Arsenal FC (@Arsenal) August 4, 2018

ويعد هذا هو الاختبار الأخير لكتيبة المدرب الإسباني أوناي إيمري، قبل خوض غمار الدوري الإنجليزي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام حامل اللقب، مانشستر سيتي، الأحد المقبل.

المصدر: وكالات