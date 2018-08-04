 
مباشر

السعودي مساعد الدوسري بطلا لكأس العالم

الرياضة

السعودي مساعد الدوسري بطلا لكأس العالم
twitter@Msdossary7
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klw1

توج السعودي، مساعد الدوسري، بلقب النسخة 14 من بطولة العالم للعبة الفيفا 2018، ليكون ثاني سعودي يحقق هذا اللقب بعد عبد العزيز الشهري الذي فاز بلقب البطولة عام 2015.

ونجح الدوسري بالفوز على البلجيكي ستيفانو بينا، بنتيجة 4-0 في المجموع العام، ليحصل على جائزة مالية بقيمة 250 ألف دولار.

ووصل الدوسري إلى المرحلة النهائية رفقة 31 لاعبا، بعد أن تأهلوا من أصل 20 مليون مشارك في التصفيات، ليشق طريقه نحو اللقب الثاني للمملكة في هذه البطولة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا