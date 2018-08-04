السعودي مساعد الدوسري بطلا لكأس العالم

توج السعودي، مساعد الدوسري، بلقب النسخة 14 من بطولة العالم للعبة الفيفا 2018، ليكون ثاني سعودي يحقق هذا اللقب بعد عبد العزيز الشهري الذي فاز بلقب البطولة عام 2015.

ونجح الدوسري بالفوز على البلجيكي ستيفانو بينا، بنتيجة 4-0 في المجموع العام، ليحصل على جائزة مالية بقيمة 250 ألف دولار.

ووصل الدوسري إلى المرحلة النهائية رفقة 31 لاعبا، بعد أن تأهلوا من أصل 20 مليون مشارك في التصفيات، ليشق طريقه نحو اللقب الثاني للمملكة في هذه البطولة.

المصدر: وكالات