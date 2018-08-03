أخبار سارة لجماهير السيتي بشأن إصابة محرز

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن رياض محرز المنضم حديثا للفريق يتعافى من كدمة في الكاحل أصيب بها في استعدادات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف غوارديولا أن المهاجم الجزائري ربما يكون ضمن التشكيلة الأساسية لبطل الدوري في مواجهة تشيلسي في مباراة درع المجتمع بعد، غد الأحد.

وتم استبدال محرز، الذي انضم لسيتي في عقد يمتد لـ5 سنوات في وقت سابق هذا الشهر، عقب تدخل عنيف من كريس ريتشاردز مدافع بايرن في الشوط الأول من اللقاء الأخير للفريق في فترة الاستعداد قبل بداية الموسم في الولايات المتحدة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "حالة محرز جيدة. كان يشعر ببعض الألم لكنه عاد للمران الأربعاء. أعتقد أن بمقدوره المشاركة في مباراة الأحد".

ولن يشارك كل من رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين في المباراة لأنهما غير جاهزين عقب المشاركة في منافسات كأس العالم.

ويأمل سيتي في أن يكون أول فريق في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد جاره مانشستر يونايتد، الذي حقق هذا الإنجاز قبل عشر سنوات، يحافظ على اللقب لموسمين متتاليين.

وسيتوجه تشيلسي لمواجهة هدرسفيلد تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 أغسطس بينما سيحل سيتي ضيفا على أرسنال في لندن في اليوم التالي.

المصدر: رويترز

