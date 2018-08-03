الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوقف الروسي ليسينكو

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة، إيقاف الروسي دانيل ليسينكو وصيف بطل العالم في الوثب العالي من حق المشاركة في المنافسات الرياضية مؤقتا.

وورد في بيان عن الاتحاد الدولي لأم الألعاب اليوم: "تم اتخاذ قرار بإيقاف مؤقت بحق دانيل ليسينكو لعدم تقديمه المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج أوقات المنافسات الرياضية، وبذلك سيغيب عن بطولة أوروبا لألعاب القوى التي ستستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة بين 6 و12 أغسطس الجاري".

Authorised neutral athlete status of Danil Lysenko revoked.



Full story: https://t.co/WtayWphFoNpic.twitter.com/YVC8LZwhR6 — IAAF (@iaaforg) August 3, 2018

وأضاف الاتحاد أن الإيقاف المؤقت سيستمر لغاية إغلاق التحقيق الذي فتح بسبب عدم إجراء ليسينكو لـ3 فحوص للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا.

Лысенко отстранен за нарушение антидопинговых правил перед стартом чемпионата Европы pic.twitter.com/QxAP54WmsO — Р-Спорт (@rsportru) August 3, 2018

وتنتظر الرياضي الروسي صاحب الـ21 عاما عقوبة تتراوح بين الحرمان من عام إلى عامين، ويجب عليه في موعد أقصاه 13 من الشهر الجاري أن يرفع الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أو أن يعترف بتهربه من إجراء فحوص المنشطات.

Лысенко о своем отстранении: часто возникали проблемы с входом в систему ADAMShttps://t.co/gQRay9exmTpic.twitter.com/UYj1lYx898 — Р-Спорт (@rsportru) August 3, 2018

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وليسينكو هو صاحب الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن عام 2017، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم لأم الألعاب داخل الصالات والتي استضافتها مدينة بيرمنغهام البريطانية عام 2018، كما فاز هذا الموسم بلقاءي موناكو ولوزان ضمن الدوري الماسي لأم الألعاب.

المصدر: تاس











