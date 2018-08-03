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الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوقف الروسي ليسينكو

الرياضة

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوقف الروسي ليسينكو
Sputnik Антон Денисов
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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة، إيقاف الروسي دانيل ليسينكو وصيف بطل العالم في الوثب العالي من حق المشاركة في المنافسات الرياضية مؤقتا.

وورد في بيان عن الاتحاد الدولي لأم الألعاب اليوم: "تم اتخاذ قرار بإيقاف مؤقت بحق دانيل ليسينكو لعدم تقديمه المعلومات المطلوبة حول أماكن تواجده للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج أوقات المنافسات الرياضية، وبذلك سيغيب عن بطولة أوروبا لألعاب القوى التي ستستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة بين 6 و12 أغسطس الجاري".

وأضاف الاتحاد أن الإيقاف المؤقت سيستمر لغاية إغلاق التحقيق الذي فتح بسبب عدم إجراء ليسينكو لـ3 فحوص للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا.

وتنتظر الرياضي الروسي صاحب الـ21 عاما عقوبة تتراوح بين الحرمان من عام إلى عامين، ويجب عليه في موعد أقصاه 13 من الشهر الجاري أن يرفع الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أو أن يعترف بتهربه من إجراء فحوص المنشطات.

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وليسينكو هو صاحب الميدالية الفضية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن عام 2017، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم لأم الألعاب داخل الصالات والتي استضافتها مدينة بيرمنغهام البريطانية عام 2018، كما فاز هذا الموسم بلقاءي موناكو ولوزان ضمن الدوري الماسي لأم الألعاب.

المصدر: تاس






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