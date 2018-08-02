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بالصور.. هيغواين يجري الفحص الطبي في ميلان

الرياضة

بالصور.. هيغواين يجري الفحص الطبي في ميلان
Reuters
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أجرى الأرجنتيني غونزالو هيغواين اليوم الخميس فحصه الروتيني في المركز الطبي لنادي ميلان تمهيدا لانضمامه إلى "الروسونيري".

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، أن هيغواين وصل إلى المركز في تمام التاسعة والنصف صباحا وكان بانتظاره جماهير الميلان.

ومن المنتظر أن يعلن ميلان رسميا عن الصفقة وتقديمها لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم.

المصدر: twitter@acmilan

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