// 26.06.2018 по тикету 15478
بالصور.. هيغواين يجري الفحص الطبي في ميلان
Reuters
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أجرى الأرجنتيني غونزالو هيغواين اليوم الخميس فحصه الروتيني في المركز الطبي لنادي ميلان تمهيدا لانضمامه إلى "الروسونيري".
وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، أن هيغواين وصل إلى المركز في تمام التاسعة والنصف صباحا وكان بانتظاره جماهير الميلان.
Look who's in Milan ready for medicals...— AC Milan (@acmilan) August 2, 2018
Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...
👋🏻 @G_Higuain
🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC
ومن المنتظر أن يعلن ميلان رسميا عن الصفقة وتقديمها لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم.
المصدر: twitter@acmilan
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