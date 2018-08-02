بالصور.. هيغواين يجري الفحص الطبي في ميلان

أجرى الأرجنتيني غونزالو هيغواين اليوم الخميس فحصه الروتيني في المركز الطبي لنادي ميلان تمهيدا لانضمامه إلى "الروسونيري".

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، أن هيغواين وصل إلى المركز في تمام التاسعة والنصف صباحا وكان بانتظاره جماهير الميلان.

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...

👋🏻 @G_Higuain



🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC — AC Milan (@acmilan) August 2, 2018

ومن المنتظر أن يعلن ميلان رسميا عن الصفقة وتقديمها لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم.

المصدر: twitter@acmilan