"صدام حسين" ينضم إلى نادي كرة قدم تركي!

تعاقد لاعب المنتخب الباكستاني الأول لكرة القدم صدام حسين مع نادي يالوفا سبور التركي، في صفقة لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل عقدها والقيمة السنوية المقدمة من قبل النادي لاحتراف اللاعب.

وحقق خبر انتقال اللاعب الباكستاني انتشارا واسعا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك نظرا لتشابه اسم اللاعب مع اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

صدام حسين في أحد أندية كرة القدم التركية!https://t.co/X28c3EH91L — Zaman Arabic (@zamanarabic) ١ أغسطس ٢٠١٨

الجدير بالذكر أن الرئيس الراحل صدام حسين تولى رئاسة العراق في الفترة بين 1979 و2003، وسقط نظام حكمه مع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق، وقبض عليه في 13 ديسمبر 2003، وتم إعدامه شنقا في العام 2006.

المصدر: السومرية