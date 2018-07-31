الدوري المصري.. الإضاءة توقف مباراة الزمالك وبتروجيت

افتتح الزمالك الموسم الجديد بتعادل سلبي مع مضيفه بتروجيت، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

وتأخر انطلاق المباراة عدة دقائق بعدما رفض مسؤولو بتروجيت النزول إلى أرض الملعب بسبب عدد الجماهير المتواجدة في المدرجات قبل أن يقف لاعبو الفريق المحلي دقيقة حداد.

وتوقفت المباراة أيضا في الشوط الثاني ما يقارب 10 دقائق بسبب أزمة في إضاءة الملعب تم حلها سريعا.

وكانت البداية سريعة من الطرفين لا سيما الزمالك، وتقاسم الفريقان السيطرة وأهدرا فرصا مناسبة للتسجيل على مدار الشوطين.

وانتهت مباراة افتتاح الدوري المصري بتعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه المقاولون العرب 1-1.

وتقدم الاتحاد في الشوط الأول عبر الغاني إيمانويل باناهيني في (د.9)، وأدرك المقاولون التعادل في الثاني عن طريق طاهر محمد طاهر في (د.68).

وشهد اللقاء أول حالة طرد في الموسم الجديد طالت مدافع المقاولون محمد سمير في (د.89).

المصدر: أ ف ب