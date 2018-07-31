كأس الأبطال الدولية.. غاتوزو يختلف مع مورينيو بوجهات النظر

على النقيض من جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد فإن غاتوزو مدرب ميلان يرى أن جمهور بطولة كأس الأبطال الدولية التي تقام في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد استمتع بالمباريات.

وقال مورينيو غاضبا: "لن أهدر أموالي لأشاهد هذه الفرق" بعد أن خسر فريقه 4-1 أمام ليفربول، السبت الماضي، أمام 100 ألف متفرج، لكن غاتوزو قال إن المشجعين حصلوا على فرصة لمشاهدة لاعبي المستقبل.

وأضاف للصحفيين قبل مواجهة توتنهام: "هذه البطولة تمنح اللاعبين الشبان فرصة لإظهار مهاراتهم وكفاءاتهم وبعض الوقت للعب، تشاهد لاعبين من مواليد 2000 أو 2001 أو من مواليد 1997 و1998 يتمتعون بموهبة كبيرة ويحصلون على فرصة للعب ويظهرون قدرتهم باللعب على مستوى عال".

وأضاف "ليست الأمور كلها سلبية، بالطبع كل من يدفع نقودا يريد أن يرى أبطالا لكنني أعتقد أن من حضروا المباريات استمتعوا بالفعل".

وأشار غاتوزو إلى تأثير شائعات سوق الانتقالات على تشكيلته وعليه هو شخصيا.

وقال: "اللاعبون يمسكون هواتفهم المحمولة دائما ويطالعون الأخبار بشكل منتظم ويتحدثون مع وكلائهم، الأمر أصبح جزءا من اللعبة".

وأضاف: "نحن بعيدون جدا عن الوطن ولكن إلى أن يتم إغلاق موسم الانتقالات سيظل هناك من يتحدث عن الأمر، الجميع يمر بحالة مزاجية سيئة في مرحلة ما، يمر بها مهاجم لأنه يظن أن مهاجما جديدا في الطريق، الأمر نفسه ينطبق على لاعبي الوسط، وأنا أيضا ينتابني هذا الشعور، كل يوم يدور حديث عن احتمال أن أفقد مكاني".

المصدر: رويترز