توخل متمسك بكافاني في سان جيرمان

أكد مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخل، أنه متمسك بخدمات الهداف الدولي الأوروغوياني، إدينسون كافاني، وذلك ردا على ما أوردته الصحف الإسبانية عن رغبة ريال مدريد بالتعاقد معه.

وبدا المدرب الألماني توخل متفاجئا عندما سئل عن موقفه مما ذكر في وسائل الإعلام الإسبانية خلال مؤتمره الصحافي بعد المباراة الودية التي فاز بها فريقه الاثنين في الوقت بدل الضائع على أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 في سنغافورة.

وأشار توخل إلى أن بقاء الأوروغوياني في سان جيرمان "هو أمنيتي الكبيرة ولم أسمع بأي شيء مماثل"، في إشارة إلى التقارير الإسبانية، مضيفا "تحدثت مع إدينسون قبل أيام معدودة، ولم يذكر أي شيء. قال بأنه متلهف للعودة، للانضمام إلينا من أجل تحقيق كل أهدافه معنا ومع فريقنا".

ورأى مدرب بوروسيا دورتموند السابق أن كافاني "لاعب مفتاح بالنسبة لنا، ولا مجال للسماح له بالرحيل".

وذكرت وسائل إسبانية أن ريال بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، يريد تعويض البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو، بضم الأوروغوياني البالغ 31 عاما والمتوج هدافا للدوري الفرنسي في الموسمين الأخيرين، علما أنه أيضا الهداف التاريخي لسان جيرمان المتوج بلقب الدوري المحلي خمس مرات في المواسم الستة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب

