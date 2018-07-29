هاميلتون يتوج بجائزة هنغاريا الكبرى للفورمولا-1 (فيديو)

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، لقب بطل سباق جائزة هنغاريا الكبرى، المرحلة الـ 12 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان، التي أقيمت، اليوم الأحد.

وقطع هاميلتون، المنطلق من المركز الأول، مسافة السباق الذي يبلغ (306.630 كلم)، بزمن قدره (1:37:16.427) ساعة، متقدما على ثنائي فريق (فيراري) الألماني سيباستيان فيتل، والفنلندي كيمي رايكونين، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

The pivotal moment in the fight for the podium 😱#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/cmwdi1enwf — Formula 1 (@F1) July 29, 2018

واحتل الأسترالي دانييل ريكياردو المركز الرابع، وتلاه الفنلندي الآخر فالتيري بوتاس سائق (مرسيدس)، في المرتبة الخامسة.

وعزز هاميلتون، بذلك صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا-1، برصيد 213 نقطة، موسعا الفارق إلى 24 نقطة بينه وبين وصيفه سيباستيان فيتل، ويليهما كيمي رايكونن، في المركز الثالث برصيد 146 نقطة.

ويحتل فالتيري بوتاس المركز الرابع برصيد 132 نقطة، ويليه دانييل ريكياردو، في المركز الخامس برصيد 118 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"