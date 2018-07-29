النمسا تسمح للسوري عمر السومة بدخول أراضيها

أعلنت ادارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا عن انتهاء أزمة تأشيرة دخول الدولي السوري عمر السومة إلى النمسا، للالتحاق بالمعسكر الذي يجريه فريقه حاليا هناك.

ونشر النادي السعودي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول الكابتن عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض، وسيتواجد اللاعب يوم غد في المعسكر".

صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول الكابتن عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض ، وسيتواجد اللاعب يوم الغد في معسكر #الأسود_في_النمسا . — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) 29 июля 2018 г.

ويستعد نادي الأهلي، بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي، للموسم الجديد من خلال معسكر مقام حاليا في النمسا، حيث خاض عدة مباريات ودية هناك.

المصدر: "twitter/ALAHLI_FC"