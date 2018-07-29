فيديو.. برشلونة يتفوق على توتنهام بركلات الحظ

رجح فريق برشلونة الكفة لصالحه في مباراته ضد توتنهام الإنجليزي، بركلات الترجيح (5-3)، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات النسخة التاسعة من كأس الأبطال الدولية الودية بكرة القدم.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه بهدفين من دون رد، سجلهما كل من، منير الحدادي (د. 15)، والبرازيلي آرتور ميلو (د. 29)، وتمكن توتنهام من إدراك التعادل في الشوط الثاني، بتسجيله هدفين متتاليين بواسطة كل من مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (د. 73)، ولاعب خط الوسط الفرنسي جورج نكودو (د. 75).

وحسم برشلونة نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب "روز بول" في باسادينا الأمريكية.

المصدر: "sportbox.ru"