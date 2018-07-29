 
مباشر

فيديو.. برشلونة يتفوق على توتنهام بركلات الحظ

الرياضة

فيديو.. برشلونة يتفوق على توتنهام بركلات الحظ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkui

رجح فريق برشلونة الكفة لصالحه في مباراته ضد توتنهام الإنجليزي، بركلات الترجيح (5-3)، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات النسخة التاسعة من كأس الأبطال الدولية الودية بكرة القدم.

أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه بهدفين من دون رد، سجلهما كل من، منير الحدادي (د. 15)، والبرازيلي آرتور ميلو (د. 29)، وتمكن توتنهام من إدراك التعادل في الشوط الثاني، بتسجيله هدفين متتاليين بواسطة كل من مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (د. 73)، ولاعب خط الوسط الفرنسي جورج نكودو (د. 75).

وحسم برشلونة نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب "روز بول" في باسادينا الأمريكية.

المصدر: "sportbox.ru" 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا