شاهد.. ليفربول يلقن الشياطين الحمر درسا وديا

ألحق فريق ليفربول فوزا ساحقا بغريمه التقليدي مانشستر يونايتد (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل رباعية الريدز كل من، السنغالي ساديو ماني (د. 28 من ضربة جزاء)، ودانييل ستوريدج (د. 66)، وألواسي أوجو (د. 74 من ضربة جزاء) والسويسري شيردان شاكيري (د. 82)، بينما سجل أندرياس بيريرا هدف الشياطين الحمر اليتيم، في الدقيقة الـ 31 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "ميتشيغان" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن استيائه بعد هذه الهزيمة الساحقة، ومن أداء الحكام، في تصريحات عقب المباراة: "أحضروا حكام المباراة من رابطة لعبة البيسبول، ولكنهم اضطروا لقيادة لقاء كرة قدم".

وأضاف السبشال وان: "هذه ليست خطوة نحو أي شيء، معظم اللاعبين الذين شاركوا لن يلعبوا معنا، وبعضهم لن يكون حتى ضمن تشكيلتنا".

وغاب عن تشكيلة مانشستر يونايتد عدد كبير من اللاعبين بسبب إجازاتهم التي لم تنته، عقب المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم "روسيا 2018).

وكشف مورينيو أنه: "يجب علينا إبرام صفقتين في الميركاتو الحالي، ولكن أعتقد أننا سننجز واحدة، وتلك الصفقة قدمت من أجلها للنادي قائمة تضم 5 أسماء قبل عدة أشهر، والآن أنتظر لأرى إن كانت ممكنة".

المصدر: وكالات