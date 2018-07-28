يوفنتوس يتفوق على بنفيكا في كأس الأبطال .. فيديو

تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على منافسه بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم.

انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فقد وضع المدافع الإسباني، اليخاندرو غريمالدو، الفريق البرتغالي في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة الـ 62، ورد المهاجم الإيطالي لوكا كليمينزا بهدف التعادل للسيدة العجوز، قبل خمس دقائق من عمر اللقاء.

وحسم اليوفي نتيجة المواجهة لصالحه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "رد بول أرينا"، في مدينة هاريسون الأمريكية.

وكان اليوفي قد استهل جولته الأمريكية بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الخميس الماضي، على ملعب "لينكولن فاينانشيال فيلد" في ولاية فيلادلفيا الأمريكية.

وبدوره، فاز بنفيكا في مباراته الأولى على بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح.

المصدر: RT