فيديو.. نادي "بيراميدز" يروج لإطلاق قناة TV قريبا

أعلن نادي "بيراميدز" الناشئ حديثا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إطلاق قناة "بيراميدز TV" قريبا، من المنتظر مع بداية الموسم الجديد للدوري (2018-2019).

ونشر النادي الإعلان الرسمي لقناه "بيراميدز TV" عبر مقطع فيديو على موقعه "يوتيوب"، ظهر فيه نخبة من نجوم الإعلام الرياضي في مصر والعالم العربي، مثل مدحت شلبي، وبلال علام، وخالد الغندور، وأبو المعاطي زكي، وأحمد الشريف.

واستعانت القناة بعدد من المحللين مثل إبراهيم سعيد، ورضا عبدالعال، وأحمد عفيفي، وحسن المستكاوي، وأشرف قاسم، وعلي ماهر، وأحمد حسام ميدو، وخالد بيومي، وإبراهيم حسن.

كما ظهر في الفيديو الثلاثي حسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة، مسؤولي نادي "بيراميدز" الناشئ حديثا في الدوري المصري.

ولم يكشف النادي موعد إطلاق القناة بشكل رسمي، ولكن من المنتظر مع بداية الموسم الجديد للدوري.

المصدر: "PyramidsF"