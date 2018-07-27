لاعب من ليفربول: ساعدوا صلاح!

حثّ الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، بقية اللاعبين في الفريق، على مساعدة المصري محمد صلاح، من أجل تخطي الضغوط في الموسم المقبل.

وقال ميلنر، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس" الإنجليزية، مساء الخميس: "من الطبيعي أن تكون هناك ضغوط عندما تقدم موسما جيدا، لأنك تكون مطالبا بالاستمرار على هذا المستوى".

وأوضح أن "صلاح لاعب كبير وسيواصل التطور. يجب على جميع الفريق أن يواصل التطور، لأن صلاح لن يحمل الضغوط بمفرده لإخراجنا من المواقف الصعبة".



وتابع: "أفضل اللاعبين في العالم حافظوا على مستواهم الجيد لأكثر من موسم، ويعد صلاح أكثر لاعب قادر على تكرار ذلك".



وأضاف: "لقد رأيت ما فعله صلاح وساديو ماني، أمام مانشستر سيتي، لقد قدما مساهمة كبيرة من أجل تحقيق الريدز للانتصار في المباراة".

المصدر: كورة