شاهد.. هدف عالمي بلمسة سحرية وتسديدة صاروخية

شهدت إحدى مباريات مسابقة كأس الباراغواي لكرة القدم، أحد أجمل أهداف العام 2018، برأي مستخدمي التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بترشيحه من أجل نيل جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في كل عام.

وأخذ قائد نادي كريستوبال كولون، ماريو ريكاردو، الكرة من بين مدافعين بلمسة سحرية قبل أن يسددها مباشرة "صاروخية" من مسافة بعيدة في المقص الأيمن لحارس مرمى فريق سيرو بورتينيو.

EL REBELDE DE LA COPA

Ya tenemos la primera joyita de la #CopaParaguay. A Mario Ricardo, del #CristóbalColón, le importó muy poco que sea #Cerro el rival de turno y se animó a anotar semejante golazo. Mirá ⬇ pic.twitter.com/AmuKsYCHYi — Tigo Sports (@TigoSportsPY) 25 июля 2018 г.

ولم ينقذ هذا الهدف الرائع كريستوبال كولون أحد فرق الدرجة الثالثة في الباراغوي من الخروج من مسابقة كأس البلاد، عقب خسارته بهدف مقابل ثلاثة في هذه المباراة.

تعرض ماريو ريكاردو (28 عاما) لحادث سير في الطفولة، فقد على إثره بصره جزئيا، لا يرى بالعين اليسرى، لكنه استمر في لعب كرة القدم.

ويضطر ماريو، مثل بقية أعضاء الفريق، إضافة إلى التدريبات، للعمل لأن اللاعبين لا يستطيعون إعانة أسرهم عن طريق لعب كرة القدم في الدرجة الثالثة، لذا يساعد ريكاردو والدته، على شراء الخضار والفاكهة بالذهاب إلى سوق ميركادو دي أسونسيون في جوليان سالديفار، حيث تعيش أسرته.

المصدر: "eurosport.ru"