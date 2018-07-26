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تسيسكا موسكو يعزز صفوفه بلاعب من روبين

الرياضة

تسيسكا موسكو يعزز صفوفه بلاعب من روبين
Sputnik
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أعلن فريق تسيسكا موسكو لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم لاعب خط الوسط الروسي، إيلزات أخميتوف، القادم من فريق روبين قازان، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم.

وأشار نادي "الجيش الروسي" عبر موقعه الرسمي، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، سيرتدي الرقم 77، وسيسافر اليوم مع الفريق إلى مدينة "نيجني نوفغورود"، لخوض مباراة كأس السوبر الروسي ضد لوكوموتيف موسكو، غدا الجمعة.

المصدر: "pfc-cska.com"

 

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