بالفيديو.. كتيبة الكوماندوس تهزم المدفعجية

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية بكرة القدم.

أنهى أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" الشوط الأول متقدما بهدف حمل توقيع لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فيتو، في الدقيقة 41، وأدرك الإنجليزي إيميل سميت-روي التعادل في الدقيقة الـ 47، من عمر المباراة، التي جرت في سنغافورة.

وحسم الفريق الإسباني "كتيبة" المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق المدفعجية، بقيادة مدربه الجديد الإسباني أوناي إيمري.

المصدر: RT