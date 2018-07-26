 
مباشر

بالفيديو.. توتنهام يروض ذئاب روما

الرياضة

بالفيديو.. توتنهام يروض ذئاب روما
Reuters USA Today Sports
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkel

حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزا عريضا على روما الإيطالي (4-1)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية في أمريكا لأبطال كرة القدم.

ورد توتنهام على هدف روما السريع، الذي سجله مهاجمه التشيكي باتريك شيك، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، رد بأربعة أهداف متتالية، حملت توقيع كل من المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي (9، 18)، والبرازيلي لوكاس مورا (28، 44).

المصدر: RT 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا