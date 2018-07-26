بالفيديو.. توتنهام يروض ذئاب روما

حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزا عريضا على روما الإيطالي (4-1)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية في أمريكا لأبطال كرة القدم.

ورد توتنهام على هدف روما السريع، الذي سجله مهاجمه التشيكي باتريك شيك، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، رد بأربعة أهداف متتالية، حملت توقيع كل من المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي (9، 18)، والبرازيلي لوكاس مورا (28، 44).

المصدر: RT