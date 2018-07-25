البيت الأبيض يغلق موضوع كرة بوتين لترامب

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا سانديرس، بأن فحص الأجهزة الأمنية على الكرة، التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي، قد اكتمل.

وقالت سارا سانديرس، وفقا لوكالة "بلومبيرغ": "الفحص الأمني لجميع الهدايا، قد أجري لكرة القدم أيضا. نحن لن ندلي بأي تعليقات لاحقا على الإجراءات الأمنية".

ورفضت المتحدثة الإجابة عما إذا كان قد عثر على شيء مشبوه أثناء فحص الكرة.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن بوتين أعطى ترامب كرة قدم من نوع أديداس "Adidas"، وأظهرت صور من قمة "هلسنكي"، أنها تحتوي على رقاقة إلكترونية (التواصل الإلكتروني قريب المدى - NFC) من قبل الشركة المصنعة.

وهذه الشريحة، وفقا لموقع أديداس، يمكن الاتصال على الهاتف الخاص بها، والحصول على معلومات حول الكرة، وأخبار عن كرة القدم، والمشاركة في المسابقات.

وذكرت الوكالة أن هذه الرقائق "نظريا يمكن برمجتها للقيام بالهجوم على الهاتف".

وفي الوقت نفسه، أشارت "بلومبيرغ" إلى أنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت الكرة تحتوي على الرقاقة، أو ما إذا كانت قد أزيلت، أو ربما الكرة المهداة لترامب لم تكن من شركة أديداس، وإنما فقط تشبه الكرة المصنوعة من قبل هذه الشركة.

وكان بوتين قد أهدى لترامب، خلال المؤتمر الصحفي في ختام قمتهما في هلسنكي في 16 يوليو الجاري، كرة قدم رسمية من مونديال موسكو، وقال ممازحا إن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأمريكي.

ومن بدوره، قال ترامب إنه سيهدي الكرة لابنه الأصغر بارون، وبادل بوتين بهدية على شكل قميص للاعب الهوكي الروسي المشهور ألكسندر أوفيتشكين، الذي يلعب في نادي "واشنطن كابيتلز".

وتعالت بعض الأصوات في واشنطن، مطالبة بمنع "كرة بوتين" من الوصول إلى البيت الأبيض، خشية أن تكون مزودة بجهاز تنصت.

المصدر: وكالة "تاس"