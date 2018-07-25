لاعب مصري يصطدم بإسرائيلي في بلجيكا

تفاجأ لاعب فريق بتروجيت المصري السابق، أحمد مصطفى، لدى انتقاله إلى صفوف فريق أتليتيك جينت البلجيكي أن زميله في الفريق لاعب إسرائيلي يدعى "أوفير دافيدزا".

وقرر فريق جينت استعادة لاعبه دافيدزا المعار لفريق مكابي تل أبيب بعد التعاقد مع اللاعب المصري الشاب، الذي وجد نفسه في ورطة لا يحسد عليها.

وانضم أحمد مصطفى (20 عاما) إلى صفوف فريق أتليتيك جينت مقابل 500 ألف دولار، لمدة ثلاث سنوات مع نسبة 15 % من عائد بيعه لأي فريق آخر، وذلك بعد أن قضى موسمين فقط في الدوري المصري الممتاز منذ تصعيده للفريق الأول لبتروجيت قبل عام ونصف.

وطلب مسؤولو جينت مساعدة وكيل أعمال أحمد مصطفى بتعجيل وصول بطاقته الدولية في أسرع وقت ممكن قبل ثلاثة أيام من بداية الموسم الجديد في بلجيكا.

وتنتظر الفريق البلجيكي مباراة قوية، يوم الجمعة المقبل، امام مضيفه ستاندر ليغ.

المصدر: وكالات