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مصر تهيمن على منافسات الدورة الإفريقية بالجزائر

الرياضة

مصر تهيمن على منافسات الدورة الإفريقية بالجزائر
RT
مصر تهيمن على منافسات الدورة الإفريقية بالجزائر
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عزز المنتخب المصري صدارته لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، المقامة حاليا في الجزائر والتي ستستمر حتى السبت المقبل.

فقد حصد الأبطال المصريون للرماية ثلاث ميداليات ذهبية، حصل عليها كل من نهال طارق وعمر خالد في مسابقة المسدس، وسيف شريف في البندقية، بينما حصلت مواطنتهم فريدة درويش على الميدالية الفضية للبندقية.

وكان منتخب مصر للسيدات بالكرة الطائرة، قد أصاب عصفورين بحجر واحد، بفوزه بالميدالية الذهبية على حساب نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتأهله إلى بطولة العالم.

ويتربع منتخب مصر على عرش صدارة الدورة، برصيد 112 ميدالية منها 63 ذهبية، و31 فضية، إضافة إلى 18 ميدالية برونزية.

المصدر: وكالات 

// 26.06.2018 по тикету 15478

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