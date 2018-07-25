مالمو السويدي يقترب من الدور التمهيدي الثالث لدوري الأبطال

أصبح فريق مالمو السويدي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق الفريق السويدي فوزا ثمينا خارج أرضه على فريق كلوج الروماني بهدف وحيد سجله مهاجمه كارلوس ستراندبيرغ، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة.

وستقام مباراة الإياب على أرض مالمو، يوم الأربعاء المقبل، وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع فريقي لودوغوريتس البلغاري وفيديوتون الهنغاري، اللذين يلتقيان فيما بينهما اليوم الأربعاء، في لقاء الذهاب.

المصدر: RT