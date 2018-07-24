 
مباشر
عاجل
روسيا: لدى الأمريكيين إمكانية واحدة للبقاء في سوريا وهي التعاون مع موسكو ودمشق لعودة اللاجئين

أردوغان يعلق على موضوع أوزيل

الرياضة

أردوغان يعلق على موضوع أوزيل
Reuters Handout
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk44

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن المعاملة التي لاقاها لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل غير مقبولة عقب اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

إقرأ المزيد
الحكومة الألمانية تعلق على اعتزال أوزيل وتصريحاته عن العنصرية

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان: "مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الألماني، وذلك بسبب معتقداته الدينية.. غير مقبولة".

وكشف أردوغان أنه تحدث مع أوزيل، مساء الاثنين، مؤكدا أن منتقدي اللاعب "لم يرق لهم" الصورة التي التقطت لنجم كروي مع أردوغان ما استدعى توجيه انتقادات لأوزيل قبل نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

المصدر: " رويترز" 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسقاط إسرائيل مقاتلة سورية.. عمل عسكري أم رسالة سياسية؟