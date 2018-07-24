صلاح يواسي حارس ليفربول في رسالة مؤثرة

حرص الفرعون محمد صلاح محترف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على مؤازرة زميله الحارس لوريس كاريوس، بعد انتقادات تلقاها إثر خطأ ارتكبه خلال لقاء بوروسيا دورتموند الألماني الأحد الماضي.

وكتب صلاح على "تويتر": "كن قويا يا كاريوس، الأمر يحدث لأفضل اللاعبين في العالم، تجاهل من يكرهك".

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius — Mohamed Salah (@MoSalah) 23 июля 2018 г.

وارتكب كاريوس خطأ فادحا خلال مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الودية أسفر عن هدف للمنافس.

وهذا هو الخطأ الفادح الثالث الذي يرتكبه كاريوس بعد خطأيه القاتلين في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي اللذين منحا فرصتين على طبق من ذهب للفرنسي كريم بنزيما، والويلزي غاريث بيل لتسجيل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف، وتتوّج على إثرها باللقب القاري.

المصدر: وكالات