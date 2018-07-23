تشيلسي يرد برشلونة خائبا

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، العرض الثالث على التوالي المقدم من قبل فريق برشلونة الإسباني للحصول على خدمات جناحه البرازيلي ويليان.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن تشيلسي، لمالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، رفض عرضا من برشلونة يتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني، مقابل ضم لاعب البلوز ويليان.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملاق الكتالوني، أبدى اهتمامه بالدولي البرازيلي منذ 3 أشهر تقريبا، وقدم عرضين، الثاني وصل إلى 53 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير إعلامية بأن فريق مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 60 مليون يورو للبلوز، مقابل التخلي عند خدمات لاعبه البرازيلي.

وانضم ويليان بورخيس دا سيلفا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى صفوف النادي اللندني قادما من فريق أنجي الروسي في العام 2013، بعقد يمتد حتى 2022.

وخرج اللاعب البرازيلي مع منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي استضافتها روسيا في الفترة من 14 يونيو الماضي، وحتى 15 يوليو الجاري، على نظيره البلجيكي، إثر خسارته أمامه بهدف مقابل هدفين.

وشارك ويليان في 55 مباراة، الموسم الماضي، وأحرز خلالها 13 هدفا، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات