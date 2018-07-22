تعرف على اسم تميمة أولمبياد طوكيو 2020 (فيديو)

أعلن الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الأحد، عن تسمية تميمتي أولمبياد وبارالمبياد اللذين ستستضيفهما العاصمة اليابانية طوكيو سنة 2020.

وأطلق اسم ميرايتووا (Miraitowa) على تميمة أولمبياد 2020 وستكون باللونين الأبيض والأزرق (على شكل رقعة شطرنج)، بينما أطلق اسم سوميتي (Someity) على تميمة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة 2020، وستكون باللونين الأبيض والزهري.

وتعني ميرايتووا باليابانية المستقبل الأبدي، فهي تتألف من كلمتين ميراي، وتعني المستقبل، وتووا وتعني الأبدية، وتم اختيار هذا الاسم للتشجيع لمستقبل مليء بالأمل الأبدي في قلوب الناس في جميع أنحاء العالم.

أما سوميتي، فهو نوع من أزهار الكرز المشهورة في اليابان والتي يسود اعتقاد كبير بأنها تعطي قوة عقلية وجسدية كبيرة في إشارة إلى تغلب رياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة على العقبات التي تواجههم، وتشبه الكلمة أيضا بالإنجليزية "so mighty" أي قوي جدا.

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وسيقام أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس، بينما سيقام البارالمبياد بين 25 أغسطس و6 سبتمبر.

وأعلن المنظمون في فبراير الماضي عن شكل التميمتين، وذلك خلال تصويت شارك فيه حوالي ستة ملايين وخمسمئة ألف طالب من مختلف المدارس اليابانية في خطوة أراد من خلالها المنظمون تشجيع الأطفال وتحفيزهم على الألعاب الأولمبية والتأكيد على شفافية التصويت.

المصدر: لينتا رو







