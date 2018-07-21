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بايرن ميونيخ يهزم سان جيرمان في كأس الأبطال الدولية

الرياضة

بايرن ميونيخ يهزم سان جيرمان في كأس الأبطال الدولية
Reuters
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فاز بايرين ميونخ الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-1 السبت في ملعب هايبو أرينا بمدينة كلاجنفورت بالنمسا، ضمن كأس الأبطال الدولية الودية

سجل ثلاثية بايرن ميونيخ كل من خافي مارتينيز في (د.60) وريناتو سانشيز في (د.68) وجوشوا زيركزي في (د.78)، بينما أحرز هدف باريس سان جيرمان الوحيد الأمريكي تيموثي وياه في (د.31) (وهو نجل النجم جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي).

وتعتبر المباراة فرصة للمدربين توماس توخل ونيكو كوفاتش لتجربة الوجوه الشابة التي يمكن التعويل عليها مع انطلاق الموسم المقبل.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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