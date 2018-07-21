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إيقاف رئيس نادي روما بسبب "سلوك" غير لائق

الرياضة

إيقاف رئيس نادي روما بسبب
Reuters
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض الإيقاف لمدة 3 أشهر على جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك إثر تعليقاته المسيئة بشأن أحد الحكام.

وحرم يويفا بالوتا بذلك من "أداء مهام وظيفته" في البطولة اعتبارا من أول مباراة أوروبية لروما في الموسم المقبل، وستكون في دوري أبطال أوروبا في أحد يومي 18 و19 سبتمبر، ويستمر الإيقاف في البطولة حتى 11 أو 12 ديسمبر.

ووجه يويفا تهمة السلوك غير اللائق لرئيس نادي روما إثر توجيهه انتقادات لحكم مباراة الفريق أمام ليفربول في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في مايو الموسم الماضي.

كذلك فرض يويفا غرامة مالية على نادي روما قيمتها 19 ألف يورو بسبب سلوك مشجعيه.

المصدر: DPA

// 26.06.2018 по тикету 15478

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