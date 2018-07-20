الحارس الويلزي داني وارد من ليفربول إلى ليستر سيتي

انتقل الحارس الويلزي لفريق ليفربول الإنجليزي في كرة القدم داني وارد إلى ليستر سيتي، اليوم الجمعة، بعقد مدته أربعة أعوام.

ويعتمد المدرب الفرنسي لفريق ليستر كلود بويل على الدنماركي كاسبر شمايكل خيارا أساسيا في حراسة المرمى، بيد أن الهدف من استقدام الحارس وارد (25 عاما) هو تعزيز البدلاء في هذا المركز.

وقال بويل "سيكون انضمام داني إلى المجموعة مفيدا للتنافس بين أفرادها، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا".

من جانبه، أبدى وارد الذي ساعد فريق هادرسفيلد على الصعود إلى الدوري الممتاز في 2017، تفاؤله بهذه الخطوة، وقال "أنا هنا لتطوير مستواي، وآمل بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاح".

وكان ليفربول ضم الخميس الحارس البرازيلي اليسون من روما الإيطالي في صفقة قياسية وصلت الى 72,5 مليون يورو.

وأصبح اليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ اللعبة محطما الرقم القياسي للإيطالي جانلويجي بوفون الذي انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو في 2001.

المصدر: أ ف ب